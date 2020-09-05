У Вашингтоні лідери Сербії та Косово підписали договір за сприяння США щодо нормалізації економічних відносин та врегулювання багаторічного конфлікту між цими країнами.

Про це повідомив Дональд Трамп.

– Вітаємо з історичним проривом – нормалізацією економічних відносин між Сербією та Косово та сприяння врегулювання конфлікту у Східній Європі, – йдеться у повідомленні.

У Білому домі зазначили, що президенту Сербії Вучичу та прем’єр-міністру Косово Хоті знадобилася величезна хоробрість, щоб розпочати переговори та прибути до Вашингтона для доопрацювання зобов’язань.

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За словами радника президента США Робера О’Браєна, найперше зосередження уваги буде на нормалізації економічних відносин, відкритті прикордонних пунктів, визнання ліцензій та дипломів між цими двома країнами та вкладанні інвестицій США у Косово та Сербію.

Президент Сербії Вучич заявив, що між країнами існує ще багато розбіжностей, але підписання угоди – це величезний крок уперед. Хоча він відмовився визнавати незалежність Косово, але встановлюватиме економічні зв’язки.

Конфлікт між Сербією та Косово

Конфлікт між Косово та Сербією розпочався після розпаду Югославії у 1991 році. Активна фаза протистояння у Косово припадає на 1998 рік, коли після обмеження прав автономії представники Визвольної армії Косово оголосили війну сербським військовим.

Пізніше до військового повстання приєдналось НАТО. У 1999 році війська провели бомбардувальну операцію Союзна сила, яка завершила війну у Косово.

Незалежність Косово було проголошено у 2008 році, а визнали її майже 100 країн світу. Сербська влада відмовляється визнавати Косово як окрему країну, адже згідно з конституцією, ця територія вважається автономним краєм у складі Сербії.

Джерело: Білий дім