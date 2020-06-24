Суд Гааги звинуватив президента Косово у військових злочинах

Гаазький трибунал оприлюднив звинувачення президентові Косово Хашиму Тачі та ще дев’ятьом особам із його оточення.
Як повідомили представники трибуналу, усі вони причетні до вбивства близько 100 осіб у Косово.
Серед злочинів – масові вбивства, викрадення, тортури та переслідування “політично невигідних” осіб, зокрема сербів, косовських албанців та циган.
– Усі підозрювані несуть кримінальну відповідальність за близько 100 вбивств, – йдеться у повідомленні Гаазького трибуналу.
У 1997 році Хашим Тачі вже уникнув ув’язнення в Сербії.
Згодом Інтерпол отримав ордер на його арешт. Тачі затримали, але вже невдовзі за браком доказової бази відпустили на волю.
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Після проголошення незалежності Косово Хашим Тачі займав високі державні посади, а президентом став у лютому 2016 року.
Вдруге Гаазький трибунал зацікавився Тачі вже влітку 2017 року.
Журналістам політик заявляв, що проведення такого трибуналу є історичною несправедливістю по відношенню до Косово.
Україна та ще майже 100 країн не визнають незалежності республіки Косово, яка до 2008 року офіційно перебувала у складі Сербії.