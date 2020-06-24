Суд Гааги звинуватив президента Косово у військових злочинах

Гаазький трибунал оприлюднив звинувачення президентові Косово Хашиму Тачі та ще дев’ятьом особам із його оточення.

Як повідомили представники трибуналу, усі вони причетні до вбивства близько 100 осіб у Косово.

Серед злочинів – масові вбивства, викрадення, тортури та переслідування “політично невигідних” осіб, зокрема сербів, косовських албанців та циган.

– Усі підозрювані несуть кримінальну відповідальність за близько 100 вбивств, – йдеться у повідомленні Гаазького трибуналу.

У 1997 році Хашим Тачі вже уникнув ув’язнення в Сербії.

Згодом Інтерпол отримав ордер на його арешт. Тачі затримали, але вже невдовзі за браком доказової бази відпустили на волю.

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Після проголошення незалежності Косово Хашим Тачі займав високі державні посади, а президентом став у лютому 2016 року.

Вдруге Гаазький трибунал зацікавився Тачі вже влітку 2017 року.

Журналістам політик заявляв, що проведення такого трибуналу є історичною несправедливістю по відношенню до Косово.

Україна та ще майже 100 країн не визнають незалежності республіки Косово, яка до 2008 року офіційно перебувала у складі Сербії.