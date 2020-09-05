Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію щодо отруєння Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною із групи Новачок.

За його словами, Америка досі не бачила доказів, що російського опозиціонера отруїли, як раніше заявила Німеччина.

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– Я не знаю точно, що сталося. Але це трагічно, жахливо, цього не повинно було статися. Ми ще не бачили жодних доказів, але я подивлюсь на них, – повідомив Трамп.

Дональд Трамп зазначив, що знає про висновки ФРН щодо отруєння Навального отрутою з групи Новачок, проте доказів особисто вони не бачили.

Отруєння Навального

2 вересня Німеччина оприлюднила інформацію, що російського опозиціонера отруїли хімічною нервово-паралітичною речовиною із групи Новачок.

Натомість у Росії заявили, що для початку слідства щодо отруєння Навального необхідно підтвердити інформацію про наявність отрути у його організмі.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що у разі виявлення отрути у біологічних пробах російського політика МВС РФ, відбудеться відкриття слідства за фактом отруєння.

Джерело: CGTN