НАТО є чому повчитися: міністр оборони Британії про партнерство з Україною

Уряд Великої Британії зацікавлений у партнерстві з Україною для обміну досвідом та військовими технологіями.
Про це під час офіційного візиту в Україну розповів міністр оборони Британії Бен Воллес.
– Я бачу, що молоді чоловіки й жінки на кордоні з неконтрольованою територією на Донбасі гинуть та дістають поранення. Наша головна мета у співпраці з Україною — зберегти життя людей, – сказав Воллес.
За його словами, альянсу НАТО є багато чому повчитися в України.
– Позиція України на Чорному морі та протистояння з Росією — це дуже важливий момент.
Міністр зазначив, що йдеться не лише про співпрацю в кораблебудуванні та у військово-морській сфері, а й у вирішенні проблемних питань у лавах ЗСУ, що стосуються ситуації на Донбасі.
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Оформлення партнерських стосунків з Україною планується наприкінці осені – у листопаді Бен Воллес представить масштабний огляд оборонної політики Великої Британії.
Міністр додав, що британці пробудуть в Україні “так довго, як цього захочуть українці”.
Англо-українська угода про політичну співпрацю
Наприкінці червня в Офісі президента розповіли про укладення угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю та партнерство в торговельній сфері між Україною та Великою Британією.
На думку Ігоря Жовкви, положення, викладені в документі, є ще більш вигідними, ніж асоціація з ЄС.
Розробка угоди триває: зокрема, незабаром буде закріплено стратегічне партнерство і регулярні контакти на найвищому рівні і на рівні відомств.
Джерело: День