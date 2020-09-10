Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата України Андрія Деркача.
Також відомство ввело обмеження проти росіян Антона Андрєєва, Артема Ліфшица та Дарини Асланової. Їх звинувачують у спробах вплинути на виборчий процес у США.
Андрія Деркача звинувачують у тому, що він довгий час був активним російським агентом, підтримував зв’язки з російськими спецслужбами. Також його звинувачують у втручанні в спроби підірвати майбутні президентські вибори в США 2020 року.
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Мінфін США наголошує, що санкції проти Деркача – це сигнал для Москви та її довірених осіб про неприпустимість подібної діяльності.
Санкції передбачають заморожування активів, що знаходяться в юрисдикції США, а також заборону для резидентів США на взаєморозрахунки.
Плівки Деркача
19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, де нібито американський політик Джозеф Байден змушує екс-президента України Петра Порошенка прийняти потрібні йому рішення.
Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня сказав, що реагувати на інформацію Деркача повинні правоохоронні органи.
20 травня вранці Офіс генпрокурора повідомив, що розпочав перевірку заяви нардепа за статтею державна зрада і зловживання владою.
Петро Порошенко назвав “плівки” спробою вплинути на ставлення США до України.
Джо Байден є претендентом на крісло у Білому домі. За останніми соцопитуваннями у США демократ Байден випередив чинного президента США Дональда Трампа у передвиборчих перегонах.
Управління національної контррозвідки США заявило, що Росія використовувала нарепутата Андрія Деркача, щоб очорнити Джо Байдена.
Джерело: Мінфін США