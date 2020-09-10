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Мінфін США ввів санкції проти нардепа Деркача

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата України Андрія Деркача.

Також відомство ввело обмеження проти росіян Антона Андрєєва, Артема Ліфшица та Дарини Асланової. Їх звинувачують у спробах вплинути на виборчий процес у США.

Андрія Деркача звинувачують у тому, що він довгий час був активним російським агентом, підтримував зв’язки з російськими спецслужбами. Також його звинувачують у втручанні в спроби підірвати майбутні президентські вибори в США 2020 року.

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Мінфін США наголошує, що санкції проти Деркача – це сигнал для Москви та її довірених осіб про неприпустимість подібної діяльності.

Санкції передбачають заморожування активів, що знаходяться в юрисдикції США, а також заборону для резидентів США на взаєморозрахунки.

Плівки Деркача

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, де нібито американський політик Джозеф Байден змушує екс-президента України Петра Порошенка прийняти потрібні йому рішення.

Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня сказав, що реагувати на інформацію Деркача повинні правоохоронні органи.

20 травня вранці Офіс генпрокурора повідомив, що розпочав перевірку заяви нардепа за статтею державна зрада і зловживання владою.

Петро Порошенко назвав “плівки” спробою вплинути на ставлення США до України.

Джо Байден є претендентом на крісло у Білому домі. За останніми соцопитуваннями у США демократ Байден випередив чинного президента США Дональда Трампа у передвиборчих перегонах.

Управління національної контррозвідки США заявило, що Росія використовувала нарепутата Андрія Деркача, щоб очорнити Джо Байдена.

Джерело: Мінфін США

Фото: УНІАН

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