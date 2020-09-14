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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.

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10:31 - 14 вересня

Політична ситуація в Білорусі внесена до порядку денного пленарної сесії Європарламенту, яка пройде з 14 до 17 вересня в Брюсселі.

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09:09 - 14 вересня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні вилетів у Сочі, де зустрінеться з Володимиром Путіним.

Водночас, як раніше заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, ні підписання документів, ні спільної прес-конференції за підсумками переговорів не заплановано.

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08:56 - 14 вересня

Вранці 14 вересня кібер-партизани почали блокування сайту Міністерства з податків та зборів Республіки Білорусь. Через це неможливо сплачувати податки.

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22:32 - 13 вересня

Міліція в Мінську здійснила попереджувальний постріл у повітря з помпової рушниці, підтвердило МВС Білорусі.

Крім того, в міністерстві заявили, що світлошумові гранати, про які повідомляли ЗМІ, в Мінську не застосовувалися.

У відомстві також повідомили, що протестувальники практично скрізь розійшлися.

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20:54 - 13 вересня

Понад 400 учасників протестної акції затримали в Мінську в неділю, повідомляє МВС Білорусі.

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20:16 - 13 вересня

З’явилося відео, як невідомий у Балаклаві стріляє в повітря недалеко від протестувальників на проспекті Переможців.

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18:10 - 13 вересня

Поруч із селищем Дрозди в Мінську правоохоронці відкрили попереджувальний вогонь у повітря, коли там 13 вересня стали збиратися протестувальники, повідомили очевидці.

Постріли пролунали, коли одна з багатотисячних колон зібралася біля оточення із правоохоронців, які намагаються не пустити людей в елітне котеджне селище Дрозди, де проживає керівництво Білорусі.

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Інформації про те, з якої зброї стріляли силовики, і чи є постраждалі, нині немає.

Зі свого боку мінська міліція заявила, що зброя біля селища не застосовувалася.

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17:28 - 13 вересня

Біля ТРЦ Palazzo у Мінську протестувальники починають будувати барикади з дорожніх огороджень.

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17:21 - 13 вересня

У Бресті проти мітингувальників почали застосовувати водомет.

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16:17 - 13 вересня

Автозаки з району проспекту Переможців перегруповуються і їдуть в бік Палацу Незалежності.

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