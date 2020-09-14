22:32 -

Міліція в Мінську здійснила попереджувальний постріл у повітря з помпової рушниці, підтвердило МВС Білорусі.

Крім того, в міністерстві заявили, що світлошумові гранати, про які повідомляли ЗМІ, в Мінську не застосовувалися.

У відомстві також повідомили, що протестувальники практично скрізь розійшлися.