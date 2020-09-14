Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.