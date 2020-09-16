Військові Венесуели збили літак з американським реєстраційним номером.

Повітряне судно незаконно з’явилося на території країни, його виявили у штаті Сулія.

Усередині літака знайшли наркотики, які транспортувалися з Колумбії, зазначив міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Ревероль.

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Inutilizada aeronave del narcotráfico con matrícula norteamericana, que ingresó ilegalmente al espacio aéreo venezolano por el estado Zulia.#LaVerdadDeVenezuela #15Sep pic.twitter.com/qncyzKqMrc — Néstor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020

Рішення про необхідність збити літак військові Венесуели ухвалили згідно з протоколами країни.

Nos mantenemos en alerta permanente, vigilando nuestro espacio aéreo para evitar que sea utilizado para el tráfico ilícito de drogas desde Colombia como mayor productor de cocaína del mundo. #LaVerdadDeVenezuela pic.twitter.com/oyHkMZf1c9 — Néstor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020

Відносини між США і Венесуелою

У минулому році між США і Венесуелою загострилися відносини через небажання глави держави Ніколаса Мадуро йти у відставку.

Уряд США підтримав його опонента, Хуана Гуайдо, який проголошував себе тимчасовим президентом країни.

Американці ввели проти Венесуели санкції.

Джерело: Nestor Reverol