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У Венесуелі збили американський літак з наркотиками

Військові Венесуели збили літак з американським реєстраційним номером.

Повітряне судно незаконно з’явилося на території країни, його виявили у штаті Сулія.

Усередині літака знайшли наркотики, які транспортувалися з Колумбії, зазначив міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Ревероль.

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Рішення про необхідність збити літак військові Венесуели ухвалили згідно з протоколами країни.

Відносини між США і Венесуелою

У минулому році між США і Венесуелою загострилися відносини через небажання глави держави Ніколаса Мадуро йти у відставку.

Уряд США підтримав його опонента, Хуана Гуайдо, який проголошував себе тимчасовим президентом країни.

Американці ввели проти Венесуели санкції.

Джерело: Nestor Reverol

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