Європарламент затвердив резолюцію щодо ситуації у Білорусі, у якій закликає інституції та країни ЄС запровадити додаткові санкції проти президента Олександра Лукашенка і всіх осіб, які брали участь у фальсифікації результатів виборів і розгоні мітингувальників.
Європейські парламентарі не визнали його чинним президентом держави.
Крім того, обмеження можуть стосуватися громадян РФ, які підтримують режим у Білорусі.
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У цій резолюції, яка носить рекомендаційний характер, прописані такі тези:
- невизнання справедливості виборів в Білорусі і переобрання Лукашенка президентом країни;
- підтримка мирного передання влади у результаті діалогу з народом;
- припинення насильства над громадянами;
- розслідування затримань і тортур мітингувальників;
- допомога опозиції у Білорусі, зокрема Координаційній раді на чолі зі Світланою Тихановською;
- припинення репресій над правозахисниками та активістами;
- підтримка білоруських робітників і їхніх профспілок;
- сприяння в отриманні віз тими громадянами, які залишають Білорусь з політичних причин;
- осуд втручання РФ у ситуацію в Білорусі.
Протести у Білорусі
Через фальсифікацію результатів виборів у Білорусі і жорстокий розгін мітингувальників країни Балтії запровадили санкції проти Лукашенка.
Обмежувальні заходи стосуються й інших громадян країни, які брали участь у цьому.
Попри таку реакцію світу, Лукашенко не йде на контакт з опозицією, а продовжує чинити тиск на громадян за допомогою силовиків ОМОН.
Джерело: European Parliament