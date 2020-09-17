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Факти / Світ

Європарламент не визнав Лукашенка президентом Білорусі і вимагає запровадити санкції

Європарламент затвердив резолюцію щодо ситуації у Білорусі, у якій закликає інституції та країни ЄС запровадити додаткові санкції проти президента Олександра Лукашенка і всіх осіб, які брали участь у фальсифікації результатів виборів і розгоні мітингувальників.

Європейські парламентарі не визнали його чинним президентом держави.

Крім того, обмеження можуть стосуватися громадян РФ, які підтримують режим у Білорусі.

Читайте: ЄС не запровадить санкції проти Лукашенка – Die Welt

У цій резолюції, яка носить рекомендаційний характер, прописані такі тези:

  • невизнання справедливості виборів в Білорусі і переобрання Лукашенка президентом країни;
  • підтримка мирного передання влади у результаті діалогу з народом;
  • припинення насильства над громадянами;
  • розслідування затримань і тортур мітингувальників;
  • допомога опозиції у Білорусі, зокрема Координаційній раді на чолі зі Світланою Тихановською;
  • припинення репресій над правозахисниками та активістами;
  • підтримка білоруських робітників і їхніх профспілок;
  • сприяння в отриманні віз тими громадянами, які залишають Білорусь з політичних причин;
  • осуд втручання РФ у ситуацію в Білорусі.

Протести у Білорусі

Через фальсифікацію результатів виборів у Білорусі і жорстокий розгін мітингувальників країни Балтії запровадили санкції проти Лукашенка.

Обмежувальні заходи стосуються й інших громадян країни, які брали участь у цьому.

Попри таку реакцію світу, Лукашенко не йде на контакт з опозицією, а продовжує чинити тиск на громадян за допомогою силовиків ОМОН.

Джерело: European Parliament

Фото: Dreamstime

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