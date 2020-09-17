Європарламент затвердив резолюцію щодо ситуації у Білорусі, у якій закликає інституції та країни ЄС запровадити додаткові санкції проти президента Олександра Лукашенка і всіх осіб, які брали участь у фальсифікації результатів виборів і розгоні мітингувальників.

Європейські парламентарі не визнали його чинним президентом держави.

Крім того, обмеження можуть стосуватися громадян РФ, які підтримують режим у Білорусі.

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У цій резолюції, яка носить рекомендаційний характер, прописані такі тези:

невизнання справедливості виборів в Білорусі і переобрання Лукашенка президентом країни;

підтримка мирного передання влади у результаті діалогу з народом;

припинення насильства над громадянами;

розслідування затримань і тортур мітингувальників;

допомога опозиції у Білорусі, зокрема Координаційній раді на чолі зі Світланою Тихановською;

припинення репресій над правозахисниками та активістами;

підтримка білоруських робітників і їхніх профспілок;

сприяння в отриманні віз тими громадянами, які залишають Білорусь з політичних причин;

осуд втручання РФ у ситуацію в Білорусі.

Протести у Білорусі

Через фальсифікацію результатів виборів у Білорусі і жорстокий розгін мітингувальників країни Балтії запровадили санкції проти Лукашенка.

Обмежувальні заходи стосуються й інших громадян країни, які брали участь у цьому.

Попри таку реакцію світу, Лукашенко не йде на контакт з опозицією, а продовжує чинити тиск на громадян за допомогою силовиків ОМОН.

Джерело: European Parliament