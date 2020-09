У США померла Рут Бейдер Гінзбург – суддя Верховного суду.

Вона померла 18 вересня ввечері у віці 87 років. Після новини про смерть Рут Бейдер Гінзбург національні прапори США були приспущені над Білим домом та іншими урядовими будівлями у центрі Вашингтона.

Причиною став рак підшлункової залози.

Президент США Дональд Трамп опублікував офіційну заяву щодо смерті Гінзбург.

Statement from the President on the Passing of Supreme Court Associate Justice Ruth Bader Ginsburg pic.twitter.com/N2YkGVWLoF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020