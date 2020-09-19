У США померла Рут Бейдер Гінзбург – суддя Верховного суду.

Вона померла 18 вересня ввечері у віці 87 років. Після новини про смерть Рут Бейдер Гінзбург національні прапори США були приспущені над Білим домом та іншими урядовими будівлями у центрі Вашингтона.

Причиною став рак підшлункової залози.

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Президент США Дональд Трамп опублікував офіційну заяву щодо смерті Гінзбург.

– Відома своїм чудовим розумом і своїм рішучим відступом від несхвальних у Верховному суді поглядів, Гінзбург демонструвала, що можна не погоджуватися, не викликаючи роздратування у колег і тих, хто дотримується інших поглядів, – говориться в повідомленні.

Statement from the President on the Passing of Supreme Court Associate Justice Ruth Bader Ginsburg pic.twitter.com/N2YkGVWLoF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020

Заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дір також повідомив, що президент розпорядився приспустити у знак жалоби всі прапори в країні.

Сенатор Мітч Макконел заявив про те, що Сенат розгляне кандидатуру на пост члена Верховного суду, яку має намір представити президент Трамп до президентських виборів.

Помер батько Білла Гейтса

16 вересня у віці 94 роки помер Вільям Генрі Гейтс – американський корпоративний адвокат і відомий філантроп, батько Білла Гейтса.

За інформацією ЗМІ, у Гейтса-старшого діагностували хворобу Альцгеймера.