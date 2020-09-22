PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У США та Європі затримали 179 торговців наркотиками

Силовики США та ЄС провели спільну масштабну операцію, внаслідок якої затримали 179 ймовірних торговців наркотиками.

Вилучили 500 кілограмів заборонених речовин, повідомили в Європолі.

Керувала операцією кримінальна поліція Німеччини, також в ній взяли участь правоохоронні та судові органи США, Великої Британії, Нідерландів, Австрії, Швеції, Кіпру, Австралії та Канади.

Читайте: У Венесуелі збили американський літак з наркотиками

Арешти відбулися у:

  • США (121);
  • Німеччині (42);
  • Нідерландах (8);
  • Великій Британії (4);
  • Австрії (3);
  • Швеції (1).

– Золота доба даркнет-ринку завершилась. Такі операції підкреслюють здатність силових структур протистояти шифруванню та анонімності торговельних майданчиків даркнету, – наголосив глава Європейського центру з боротьби проти кіберзлочинності Едвардас Шилеріс.

Серед вилучених наркотиків – героїн, кокаїн, екстазі, метамфетамін. Також у підозрюваних знайшли понад $6,5 млн та 64 одиниці вогнепальної зброї.

Наркоторговець протаранив поліцейських

В Австралії 28-річний чоловік їхав на фургоні, в якому перевозив 273 кг метамфетаміну, врізався у автомобіль поліції.

Після того, як зловмисник протаранив авто правоохоронців, він поїхав далі. Його затримали за годину в сусідньому районі.

Загальна вартість наркотиків сягнула $145 млн.

Джерело: Еuropol

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка