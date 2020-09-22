У США та Європі затримали 179 торговців наркотиками

Силовики США та ЄС провели спільну масштабну операцію, внаслідок якої затримали 179 ймовірних торговців наркотиками.

Вилучили 500 кілограмів заборонених речовин, повідомили в Європолі.

Керувала операцією кримінальна поліція Німеччини, також в ній взяли участь правоохоронні та судові органи США, Великої Британії, Нідерландів, Австрії, Швеції, Кіпру, Австралії та Канади.

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Арешти відбулися у:

США (121);

Німеччині (42);

Нідерландах (8);

Великій Британії (4);

Австрії (3);

Швеції (1).

– Золота доба даркнет-ринку завершилась. Такі операції підкреслюють здатність силових структур протистояти шифруванню та анонімності торговельних майданчиків даркнету, – наголосив глава Європейського центру з боротьби проти кіберзлочинності Едвардас Шилеріс.

Серед вилучених наркотиків – героїн, кокаїн, екстазі, метамфетамін. Також у підозрюваних знайшли понад $6,5 млн та 64 одиниці вогнепальної зброї.

Наркоторговець протаранив поліцейських

В Австралії 28-річний чоловік їхав на фургоні, в якому перевозив 273 кг метамфетаміну, врізався у автомобіль поліції.

Після того, як зловмисник протаранив авто правоохоронців, він поїхав далі. Його затримали за годину в сусідньому районі.

Загальна вартість наркотиків сягнула $145 млн.

Джерело: Еuropol