У Болгарії оголосили персонами нон ґрата двох російських дипломатів Сергія Ніколашина і Вадима Бикова, їх підозрюють у шпигунстві і збиранні інформації про американські винищувачі F16, а також щодо планів закупівель машин.

Вони могли займатися подібною роботою з 2016 року, користуючись своїм дипломатичним імунітетом.

– Існують обґрунтовані припущення, що, можливо, вони мають відношення до частих дивних інцидентів на болгарських військових заводах, – пишуть у ЗМІ.

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Цією справою зайнялися правоохоронці країни, вони проводять розслідування за фактом шпигунства. Російських дипломатів змусили покинути країну.

Хакери з РФ

В ЄС стурбовані активністю РФ у кіберпросторі.

Дії хакерів країни можуть бути небезпечними для європейських установ та організації.

За такі незаконні дії в ЄС пригрозили санкціями.

Джерело: 24 часа