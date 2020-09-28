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На Марш протесту в Мінську у неділю, 27 вересня, вийшли понад 100 тис. людей. Жорстке протистояння з силовиками було в Гомелі, Могильові та Гродно, де силовики застосовували спецзасоби для розгону протестувальників.

Правозахисний центр Весна повідомив, що під час акцій протесту затримали понад 340 людей.