На Марш протесту в Мінську у неділю, 27 вересня, вийшли понад 100 тис. людей. Жорстке протистояння з силовиками було в Гомелі, Могильові та Гродно, де силовики застосовували спецзасоби для розгону протестувальників.
Правозахисний центр Весна повідомив, що під час акцій протесту затримали понад 340 людей.
Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко заявив про готовність створити альтернативну структуру міністерства закордонних справ республіки за кордоном.
Також він зазначив, що члени Координаційної ради готові повернутися до Білорусі на переговори, якщо будуть гарантії безпеки від Росії і ЄС. Зокрема, їм потрібні гарантії, що після повернення не почнутьс судові переслідування.
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей сказав, що в країні не вдалася спроба “кольорової революції”. Також він закликав скасувати санкції проти Білорусі, заявивши, що це “загрожує непоправними наслідками”.
Про це Макей заявив під час виступу на загальній дискусії 75-ї сесії Генасамблеї ООН.