PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.

З початку З кінця
Пряма трансляція
09:11 - 28 вересня

На Марш протесту в Мінську у неділю, 27 вересня, вийшли понад 100 тис. людей. Жорстке протистояння з силовиками було в Гомелі, Могильові та Гродно, де силовики застосовували спецзасоби для розгону протестувальників.

Правозахисний центр Весна повідомив, що під час акцій протесту затримали понад 340 людей.

 

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:06 - 28 вересня

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко заявив про готовність створити альтернативну структуру міністерства закордонних справ республіки за кордоном.

Також він зазначив, що члени Координаційної ради готові повернутися до Білорусі на переговори, якщо будуть гарантії безпеки від Росії і ЄС. Зокрема, їм потрібні гарантії, що після повернення не почнутьс судові переслідування.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
23:45 - 27 вересня

Під час акцій протесту в Білорусі у неділю затримано понад 260 осіб, повідомляє правозахисний центр Весна.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
20:48 - 27 вересня

Кількість учасників акції протесту в Мінську перевищила 100 тис. Ось декілька фото:

/ 3 фотографии

Фото: TUT.by

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
18:26 - 27 вересня

МВС Білорусі заявило про затримання близько 200 учасників протесту загалом на всій території країни.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
16:46 - 27 вересня

У Гомелі силовики застосували щодо протестувальників сльозогінний газ та світлошумові гранати. Це сталося тоді, коли колона мітингувальників наблизилася до силовиків.

Після застосування газу та гранат почалися жорсткі затримання.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
16:45 - 27 вересня

У неділю, 27 вересня, в столиці Білорусі Мінську почалися відключення мобільного інтернету. У місті заплановані масові акції протесту.

Про це повідомила прес-служба білоруського провайдера телекомунікаційних послуг А1.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
14:10 - 27 вересня

У Білорусі Міністерство внутрішніх справ буде обмежувати рух транспорту. Йдеться як про особистий, так і про громадський.

Про це повідомила прес-секретар МВС республіки Ольга Чемоданова.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
14:09 - 27 вересня

У суботу, 26 вересня, в Білорусі правоохоронцями було затримано 150 учасників акцій протесту. З них все ще під вартою перебувають 116 осіб.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
14:09 - 27 вересня

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей сказав, що в країні не вдалася спроба “кольорової революції”. Також він закликав скасувати санкції проти Білорусі, заявивши, що це “загрожує непоправними наслідками”.

Про це Макей заявив під час виступу на загальній дискусії 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<12...64>

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка