Макрон на Генасамблеї ООН заговорив про прогрес у нормандському форматі

Нормандський формат між Україною, Німеччиною, Францією та Росією відзначився прогресом.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у своєму відеозверненні під час 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

– У континентальній Європі, у зв’язку з українською кризою, нормандський формат дозволив нам разом із канцлером Німеччини Ангелою Меркель досягти прогресу, – підкреслив Макрон.

Водночас Макрон у своєму виступі лише один раз згадав Україну, зате докладно говорив про війни та конфлікти, що відбуваються нині в Африці, на Близькому і Середньому Сході.

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Нормандський формат нині

11 вересня 2020 року в Берліні відбулися переговори політичних радників лідерів нормандської четвірки. У результаті переговорів було продовжено режим тиші на Донбасі.

15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що всі лідери нормандської четвірки дали згоду на проведення саміту, який може відбутися після другої зустрічі їхніх помічників.

Зі свого боку заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що підстав для проведення нового саміту в нормандському форматі немає.