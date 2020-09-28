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Факти / Україна / Суспільство

Азербайджан показав відео атаки позицій військ невизнаної КНР

Азербайджан заявляє про просування своїх військ біля села Талиш, що знаходиться у Нагірному Карабасі.

Військам вдалось зайняти висоти поблизу населеного пункту, йдеться в офіційному прес-релізі міністерства оборони Азербайджану.

– По висотах нанесли ракетно-артилерійський та авіаційні удари. Далі туди висунулась піхота, – пишу на сайті Міноборони Азербайджану.

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Вони опублікували відео, на якому видно розбиті позиції.

Також азербайджанські військові показали, як б’ють по позиціях невизнаної Карабаської республіки з реактивних систем.

У Міноборони Вірменії інформацію про захоплення висот спростовують.

Війна між Вірменією та Азербайджаном

27 вересня несподівано розгорілись бойові дії між Вірменією та Азербайджаном у регіоні Нагірний Карабах.

Вірмени заявили, що бойові дії почалися з нападу Баку. Азербайджан звинувачення відкидає звинувачення та повідомив, що перейшов у контрнаступ.

нагірний карабах карта

В Азербайджані воєнний стан ввели 28 вересня, у Вірменії – з 27 вересня.

Джерело: Міноборони Азербайджану, Міноборони Вірменії

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