Азербайджан заявляє про просування своїх військ біля села Талиш, що знаходиться у Нагірному Карабасі.

Військам вдалось зайняти висоти поблизу населеного пункту, йдеться в офіційному прес-релізі міністерства оборони Азербайджану.

– По висотах нанесли ракетно-артилерійський та авіаційні удари. Далі туди висунулась піхота, – пишу на сайті Міноборони Азербайджану.

Читайте: Карабахський конфлікт: Єреван звернувся до ЄСПЛ, Баку піде в Радбез ООН

Вони опублікували відео, на якому видно розбиті позиції.

Також азербайджанські військові показали, як б’ють по позиціях невизнаної Карабаської республіки з реактивних систем.

У Міноборони Вірменії інформацію про захоплення висот спростовують.

Війна між Вірменією та Азербайджаном

27 вересня несподівано розгорілись бойові дії між Вірменією та Азербайджаном у регіоні Нагірний Карабах.

Вірмени заявили, що бойові дії почалися з нападу Баку. Азербайджан звинувачення відкидає звинувачення та повідомив, що перейшов у контрнаступ.

В Азербайджані воєнний стан ввели 28 вересня, у Вірменії – з 27 вересня.

Джерело: Міноборони Азербайджану, Міноборони Вірменії