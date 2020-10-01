Brexit: ЄС може розпочати проти Великої Британії судовий процес

ЄС може розпочати судовий процес проти Великої Британії через порушення умов Brexit.

Єврокомісія готує офіційного листа уряду країни, який може бути стартом судового розгляду. Таким чином вона відреагувала на законопроект про внутрішній ринок, який ухвалила Велика Британія.

– Комісія вирішила надіслати офіційного листа до уряду Великої Британії, – заявила очільник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Єврокомісія надала уряду країни місяць для розгляду листа. І хоча цей крок не несе за собою негайних негативних наслідків, він свідчить про зростання напруги між ЄС та Великою Британією.

Brexit

Велика Британія формально вийшла зі складу ЄС у січні 2020 року, однак протягом перехідного періоду для неї ще діють певні правила.

Нині тривають дискусії щодо довгострокової торгівельної угоди.

30 вересня Велика Британія ухвалила спірний законопроект про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit.