Борис Джонсон розглядає ймовірність Brexit без нової угоди з ЄС

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, щоб перехідний період Brexit закінчується без укладення нової торгової угоди з ЄС, проте, країна могла б жити і з таким результатом.

31 грудня 2020 року завершується перехідний період у відносинах між ЄС та Великою Британією. Під час телефонної розмови глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Борис Джонсон домовились про відновлення переговорів щодо угоди після Brexit.

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Я думаю, що це потрібно зробити. На жаль, є декілька складних моментів, які потрібно вирішити, і немає сумнівів, що ЄС повинен зрозуміти, що ми вкрай серйозно ставимося до необхідності контролю своїх законів та норм, і вони мають розуміти, що репатріація рибного господарства Великої Британії дуже важлива, — сказав Джонсон.

Головний перемовник ЄС Мішель Барньє поширив комюніке за підсумками дев’ятого раунду переговорів , які відбулися у Брюсcелі. Він відзначив, що є позитивні зрушення у позиціях обох сторін, проте існують серйозні розбіжності щодо окремих питань.

Європейський Союз заявляє, що будь-яка угода повинна бути підписана до кінця жовтня 2020 року. Це необхідно для того, щоб залишити достатньо часу для ратифікації угоди до кінця року.

Brexit

1 жовтня стало відомо, що ЄС може розпочати судовий процес проти Великої Британії через порушення умов Brexit.

Єврокомісія готує офіційного листа до уряду країни, який може бути стартом судового розгляду. Так вона відреагувала на законопроект про внутрішній ринок, який ухвалила Велика Британія.

Також ЄС надав уряду країни місяць для розгляду листа. І хоча цей крок не несе за собою негайних негативних наслідків, він свідчить про зростання напруги між ЄС та Великою Британією.