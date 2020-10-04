Засновник модного будинку Kenzo і дизайнер Кендзо Такада помер від коронавірусу.

Повідомляється, що японський дизайнер помер від наслідків коронавірусу у лікарні США в Нейї-сюр-Сен. Кендзо Такада був 81 рік.

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Він став першим японським дизайнером, який також представив себе на подіумах Парижа, куди Кендзо переїхав у 1965 році.

Померла Дайана Рігг

10 вересня померла британська актриса Дайана Рігг на 83-му році життя. У березні 2020 року в неї діагностували рак.

Першу популярність актриса відчула після ролі у фільмі На секретній службі її Величності. У 2013-2017 роках Дайана Рігг зіграла у серіалі Гра престолів Оленну Тайрел – фактичну главу одного з будинків Семи Королівств.