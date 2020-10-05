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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.

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09:17 - 05 жовтня

У Гродно 13-річній дівчинці під час затримання потрапив перцевий газ в обличчя. Згодом її відпустили, а у міліції повідомили, що газ щодо неповнолітньої не застосовувався – він застосовувався щодо її вітчима, який в цей час чинив опір співробітникам міліції.

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09:12 - 05 жовтня

Правозахисники повідомили, що під час акцій протесту 4 жовтня затримали 224 людини. Затримували людей у Мінську, Бобруйську, Жодіно, Гродно, Вітебську.

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09:05 - 05 жовтня

Під час традиційної недільної акції протесту ЗМІ нарахували понад 100 тис. учасників. Точну оцінку дати важко, оскільки колони були різної щільності і простягалися на кілька кілометрів. Але демонстрантів 4 жовтня було явно більше, ніж минулої неділі, 27 вересня.

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14:46 - 04 жовтня

У центрі Мінську, близько 14.00, почалися проблеми з доступом в інтернет через мобільний зв’язок.

Не відкриваються сайти та не оновлюються месенджери, повідомляє Tyt.by

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14:40 - 04 жовтня

У Мінську почались перші затримання учасників протестів.

Люди у чорному затримали чоловіка на виході з станції метро Немига.

Також стало відомо, що затримана кореспондент гомельського видання Сильні новини Надія Пужинськая. За інформацією засновника видання Петра Кузнєцова, її затримали у зв’язку з участю у масових заворушеннях.

Джерело: Выборы видишь? | TUT.BY

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23:45 - 03 жовтня

Після відкликання акредитації іноземних ЗМІ у Білорусі Олександр Лукашенко більше не представляє інтереси країни і свого народу.

Про це йдеться в заяві прес-служби МЗС Німеччини.

– Цей тривожний крок вкотре показує, що Лукашенко більше не представляє інтереси свого народу і своєї країни, – заявили у представництві країни.

 

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23:39 - 03 жовтня

Вночі протести у Білорусі продовжуються. Люди перебувають на вулицях з прапорами.

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20:07 - 03 жовтня

У Білорусі продовжують проходити акції проти режиму Лукашенка. Станом на вечір 3 жовтня заходи проходять мирно, силовики ОМОН приїжджали на місце акцій, але нікого не затримували.

– Приїхали співробітники, подивилися і поїхали. Нікого не затримали, дивно, – цитує читача ресурс TUT.by.

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17:30 - 03 жовтня

На центральні вулиці Мінська вийшли сотні жінок з квітами. Вони не утворюють колони, а просто гуляють. Такий формат – альтернатива традиційним жіночим маршам, які розганяють силовики.

/ 3 фотографии

Фото: Наша Нiва

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17:24 - 03 жовтня

Студенти та викладачі Білоруського державного університету записали відеозвернення.

– Ми не мовчатимемо, а говоритимемо правду, будемо співати і домагатися справедливості у всій країні.

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