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Жовтень, 05 в 9:30
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр
Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.
Під час протестів було
затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.
23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.
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09:17
-
05 жовтня
У Гродно 13-річній дівчинці під час затримання потрапив перцевий газ в обличчя. Згодом її відпустили, а у міліції повідомили, що газ щодо неповнолітньої не застосовувався – він застосовувався щодо її вітчима, який в цей час чинив опір співробітникам міліції.
VIDEO
09:12
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05 жовтня
Правозахисники повідомили, що під час акцій протесту 4 жовтня затримали 224 людини. Затримували людей у Мінську, Бобруйську, Жодіно, Гродно, Вітебську.
09:05
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05 жовтня
Під час традиційної недільної акції протесту ЗМІ нарахували понад 100 тис. учасників. Точну оцінку дати важко, оскільки колони були різної щільності і простягалися на кілька кілометрів. Але демонстрантів 4 жовтня було явно більше, ніж минулої неділі, 27 вересня.
14:46
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04 жовтня
У центрі Мінську, близько 14.00, почалися проблеми з доступом в інтернет через мобільний зв’язок.
Не відкриваються сайти та не оновлюються месенджери, повідомляє
Tyt.by
14:40
-
04 жовтня
У Мінську почались перші затримання учасників протестів.
Люди у чорному затримали чоловіка на виході з станції метро Немига.
Також стало відомо, що затримана кореспондент гомельського видання Сильні новини Надія Пужинськая. За інформацією засновника видання Петра Кузнєцова, її затримали у зв’язку з участю у масових заворушеннях.
Джерело: Выборы видишь? | TUT.BY
23:45
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03 жовтня
Після відкликання акредитації іноземних ЗМІ у Білорусі Олександр Лукашенко більше не представляє інтереси країни і свого народу.
Про це йдеться в заяві прес-служби МЗС Німеччини.
– Цей тривожний крок вкотре показує, що Лукашенко більше не представляє інтереси свого народу і своєї країни, – заявили у представництві країни.
23:39
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03 жовтня
Вночі протести у Білорусі продовжуються. Люди перебувають на вулицях з прапорами.
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20:07
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03 жовтня
У Білорусі продовжують проходити акції проти режиму Лукашенка. Станом на вечір 3 жовтня заходи проходять мирно, силовики ОМОН приїжджали на місце акцій, але нікого не затримували.
– Приїхали співробітники, подивилися і поїхали. Нікого не затримали, дивно, – цитує читача ресурс
TUT.by.
17:30
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03 жовтня
На центральні вулиці Мінська вийшли сотні жінок з квітами. Вони не утворюють колони, а просто гуляють. Такий формат – альтернатива традиційним жіночим маршам, які розганяють силовики.
/ 3 фотографии
Фото: Наша Нiва
17:24
-
03 жовтня
Студенти та викладачі Білоруського державного університету записали відеозвернення.
– Ми не мовчатимемо, а говоритимемо правду, будемо співати і домагатися справедливості у всій країні.
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