Виведення військ США з Афганістану: у НАТО прокоментували заяву Трампа

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про виведення всіх військ США з Афганістану.

Він не уточнив, чи узгоджений план проведення операції, проте повідомив, що це питання планують обговорити всі учасники операції.

– Ми разом вирішили увійти до Афганістану, разом ухвалюватимемо рішення щодо майбутніх коригувань. Коли прийде час, ми разом підемо, – підкреслив Столтенберг.

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Водночас, за його словами, не можна допускати, щоб ця країна знову перетворилася на платформу для незаконних дій терористів, це загрожує загальній безпеці.

Виведення військ США з Афганістану

Президент США Дональд Трамп заявив про підтримку повного виведення військ США з Афганістану.

Про це глава держави заявив 8 жовтня.

Операцію хочуть провести до Різдва.