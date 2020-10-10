10:26 -

Литва відкликає з білоруського посольства ще п’ятьох дипломатів і сподівається, що цього вистачить, щоб зберегти можливість діалогу.

Велика Британія засуджує рішення Білорусі видворити польських та литовських дипломатів.

На знак солідарності Британія тимчасово викликає свого посла для консультацій та обговорення ситуації в країні.