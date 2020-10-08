PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Маски на вулицях і нові обмеження в школах: Польща посилює карантин

З 10 жовтня Польща посилює карантинні обмеження. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що всі мають носити маски не тільки в громадських місцях, але і на вулиці.

Моравецький стверджує, що маски – це єдиний спосіб вберегтися від другої хвилі пандемії коронавірусу.

Читайте: Поширюють коронавірус лише 10-20% хворих – ВООЗ

– Друга хвиля наздогнала нас і ми маємо рішуче її зустріти, – сказав прем’єр-міністр.

Також він повідомив, що 10 жовтня буде відомо про нові обмеження у школах.

Міністерство здоров’я Польщі повідомило, що у країні зафіксували рекордну кількість хворих на Covid-19 – 4,2 тис.

Станом на 8 жовтня захворіли ще майже 383 тис. жителів планети. Найбільша кількість заражень у США (7, 5 млн), Індії (більше ніж 6 млн), Бразилії (5 млн) та Румунії (більше ніж 1 млн).

Джерело: National post

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка