З 10 жовтня Польща посилює карантинні обмеження. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що всі мають носити маски не тільки в громадських місцях, але і на вулиці.

Моравецький стверджує, що маски – це єдиний спосіб вберегтися від другої хвилі пандемії коронавірусу.

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– Друга хвиля наздогнала нас і ми маємо рішуче її зустріти, – сказав прем’єр-міністр.

Також він повідомив, що 10 жовтня буде відомо про нові обмеження у школах.

Міністерство здоров’я Польщі повідомило, що у країні зафіксували рекордну кількість хворих на Covid-19 – 4,2 тис.

Станом на 8 жовтня захворіли ще майже 383 тис. жителів планети. Найбільша кількість заражень у США (7, 5 млн), Індії (більше ніж 6 млн), Бразилії (5 млн) та Румунії (більше ніж 1 млн).

Джерело: National post