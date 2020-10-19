Команда чинного президента США і кандидата на цю посаду на виборах 2020 Дональда Трампа радить своєму фавориту вибрати іншу модель поведінки під час наступних дебатів з його опонентом Джо Байденом, які пройдуть 22 жовтня.

Йому радять менше перебивати представника Демократичної партії і більше жартувати. На їхню думку, це допоможе виглядати Трампу привабливіше в очах виборців.

Водночас його радники не чекають, що кандидат відмовиться від історії з обвинуваченням у корупції сина Джо Байдена Хатера.

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За підрахунками штабу, Трамп перебив Байдена 71 раз на перших дебатах, які відбулися 30 вересня, водночас його опонент дозволив собі це зробити 22 рази.

Команда очікує, що Трамп виправить становище під час другої зустрічі, адже багато у чому від нього самого залежить його перемога на виборах.

Дебати Трампа і Байдена

Перші дебати між Трампом і Байденом перетворилися на справжній хаос через постійні перебивання і звинувачення кандидатами один одного.

У плані була низка тем, за якими вони повинні були озвучити свої позиції.

Однак виборці так і не отримали відповіді на них. Після першої зустрічі Байден випереджав Трампа, за нього готова були проголосувати більшість американців.

Джерело: Axios