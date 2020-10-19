На 500 ліжок: у Варшаві на стадіоні розмістять госпіталь для хворих на Covid-19

Через різке збільшення кількості хворих на коронавірус у Варшаві (Польща) на національному стадіоні відкриють тимчасовий госпіталь.

За словами офіційного представника уряду Польщі Петера Мюллера, в конференц-залах стадіону найближчим часом планують розгорнути 500 ліжок для пацієнтів з Covid-19, деякі з яких забезпечать киснем.

– Ми бачимо різкий спалах захворюваності, тому нам необхідно забезпечити місця для госпіталізації для тих, хто цього потребує, – зауважив він.

Читайте: Половина Польщі переходить у червону зону карантину

Водночас, глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак додав, що військові готові співпрацювати з цивільною службою охорони здоров’я. Також він запевнив, що вже існує концепція побудови польових лікарень для інфікованих коронавірусом.

Напередодні, 17 жовтня, в Польщі зареєстрували 9 622 інфікованих. Це рекордна кількість захворювань. Від початку пандемії в країні захворіли вже 175 766 людей.

Тим часом коронавірус у світі підтвердили у 40,2 млн хворих. За час пандемії вірус забрав життя понад 1,1 млн осіб. Одужати вдалося понад 30,1 млн мешканцям планети.

Джерело: Dziennik.pl