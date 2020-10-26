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Факти / Світ

Назвав Джорджем: Байден забув ім’я Трампа під час інтерв’ю

Президент США Дональд Трамп відреагував на слова свого суперника на президентських виборах від Демократичної партії Джо Байдена, який помилково назвав його Джорджем в одному з інтерв’ю.

– Джо Байден вчора називав мене Джорджем. Не зміг згадати моє ім’я. Йому знадобилась допомога ведучого, щоб продовжити інтерв’ю. Картель фейкових новин працює понаднормово, щоб приховати це, – написав Трамп у Twitter.

Читайте: Дебати Трампа та Байдена – головне з виступів кандидатів у президенти США

Водночас видання New York Post пояснило, що коли кандидат у президенти від демократів Джо Байден давав інтерв’ю, то, ймовірно, двічі переплутав Трампа з Джорджем Бушем-молодшим і сказав:

– Образ цієї країни, на мою думку, в буквальному сенсі залежить від виборчих бюлетенів. Якщо Трампа переоберуть, то ще чотири роки з Джорджем ми перебуватимемо в зовсім іншому світі.

Хто переміг у дебатах Трампа з Байденом

23 жовтня у США пройшов фінальний раунд дебатів між кандидатами у президенти Джо Байденом та Дональдом Трампом.

За результатами соціологічного інституту YouGov, більшість американців вважають, що під час другого туру дебатів переміг демократ Джо Байден, тому 54% людей віддали перевагу демократу.

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