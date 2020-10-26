Президент США Дональд Трамп відреагував на слова свого суперника на президентських виборах від Демократичної партії Джо Байдена, який помилково назвав його Джорджем в одному з інтерв’ю.

– Джо Байден вчора називав мене Джорджем. Не зміг згадати моє ім’я. Йому знадобилась допомога ведучого, щоб продовжити інтерв’ю. Картель фейкових новин працює понаднормово, щоб приховати це, – написав Трамп у Twitter.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

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Водночас видання New York Post пояснило, що коли кандидат у президенти від демократів Джо Байден давав інтерв’ю, то, ймовірно, двічі переплутав Трампа з Джорджем Бушем-молодшим і сказав:

– Образ цієї країни, на мою думку, в буквальному сенсі залежить від виборчих бюлетенів. Якщо Трампа переоберуть, то ще чотири роки з Джорджем ми перебуватимемо в зовсім іншому світі.

Хто переміг у дебатах Трампа з Байденом

23 жовтня у США пройшов фінальний раунд дебатів між кандидатами у президенти Джо Байденом та Дональдом Трампом.

За результатами соціологічного інституту YouGov, більшість американців вважають, що під час другого туру дебатів переміг демократ Джо Байден, тому 54% людей віддали перевагу демократу.