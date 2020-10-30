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Трамп заявив, що не вважає себе політиком

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не лише відрізняється від решти американських політиків, а й не вважає себе політиком узагалі.

Про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.

– Якщо я і не виступаю як типовий політик у Вашингтоні, то це тому, що я не політик.

Якщо я не завжди граю за правилами, встановленими в Вашингтоні, то це тому, що мене обрали боротися за вас – сильніше, ніж будь-хто раніше! – запевнив глава Білого дому.

Читайте: Назвав Джорджем: Байден забув ім’я Трампа під час інтерв’ю

Дональд Трамп також закликав американців проголосувати за нього 3 листопада.

За результатами загальнонаціонального опитування громадської думки, кандидат у президенти США Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 11%.

За Байдена на президентських виборах готові проголосувати 51% опитаних, за Трампа – 40%.

Фото: Dreamstime

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