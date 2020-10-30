Президент США Дональд Трамп заявив, що він не лише відрізняється від решти американських політиків, а й не вважає себе політиком узагалі.

Про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.

– Якщо я і не виступаю як типовий політик у Вашингтоні, то це тому, що я не політик. Якщо я не завжди граю за правилами, встановленими в Вашингтоні, то це тому, що мене обрали боротися за вас – сильніше, ніж будь-хто раніше! – запевнив глава Білого дому.

If I don’t sound like a typical Washington politician, it’s because I’m NOT a politician. If I don’t always play by the rules of the Washington Establishment, it’s because I was elected to fight for YOU, harder than anyone ever has before! https://t.co/gsFSgh2KPc pic.twitter.com/kCtPkRWdY4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2020

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Дональд Трамп також закликав американців проголосувати за нього 3 листопада.

За результатами загальнонаціонального опитування громадської думки, кандидат у президенти США Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 11%.

За Байдена на президентських виборах готові проголосувати 51% опитаних, за Трампа – 40%.