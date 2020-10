Президент США Дональд Трамп заявив, що він не лише відрізняється від решти американських політиків, а й не вважає себе політиком узагалі.

Про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.

If I don’t sound like a typical Washington politician, it’s because I’m NOT a politician. If I don’t always play by the rules of the Washington Establishment, it’s because I was elected to fight for YOU, harder than anyone ever has before! https://t.co/gsFSgh2KPc pic.twitter.com/kCtPkRWdY4

