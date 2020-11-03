PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Молимося за жертв та їх сім’ї – реакція США на стрілянину у Відні

У Білому домі відреагували на стрілянину у Відні (Австрія) 2 листопада, яка забрала життя двох людей.

– США моляться за жителів Відня. Такій ненависті та насильству немає виправдання. Ми підтримуємо Австрію, Францію та всю Європу в боротьбі з тероризмом, – заявили у Раді національної безпеки США при Білому домі.

Стрілянина у Відні 2 листопада – реакція США на теракт

Кандидат у президенти США Джо Байден закликав об’єднатися в боротьбі з ненавистю та насильством.

Читайте: Стрілянина у Відні: все, що відомо про ймовірний теракт біля синагоги

– Після жахливого терористичного нападу у Відні, ми з Джилл молимося за жертв та їх сім’ї. Ми всі повинні об’єднатися в боротьбі з ненавистю та насильством, – зазначив Байден.

Стрілянина у Відні 2 листопада – реакція США на теракт

Стрілянина у Відні

2 листопада у Відні сталася стрілянина біля синагоги. В результаті цього загинули три людини. Поранено ще 15 осіб, зокрема поліцейський.

Один терорист був ліквідований правоохоронцями, ще четверо затримані, інших розшукують.

Антитерористична операція у місті триває.

Влада країни просять жителів не залишати свої будинки. Школи у Відні 3 листопада закриті.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка