Стрілянина у Відні 2 листопада – реакція США на теракт

У Білому домі відреагували на стрілянину у Відні (Австрія) 2 листопада, яка забрала життя двох людей.

– США моляться за жителів Відня. Такій ненависті та насильству немає виправдання. Ми підтримуємо Австрію, Францію та всю Європу в боротьбі з тероризмом, – заявили у Раді національної безпеки США при Білому домі.

Кандидат у президенти США Джо Байден закликав об’єднатися в боротьбі з ненавистю та насильством.

Читайте: Стрілянина у Відні: все, що відомо про ймовірний теракт біля синагоги

– Після жахливого терористичного нападу у Відні, ми з Джилл молимося за жертв та їх сім’ї. Ми всі повинні об’єднатися в боротьбі з ненавистю та насильством, – зазначив Байден.

Стрілянина у Відні

2 листопада у Відні сталася стрілянина біля синагоги. В результаті цього загинули три людини. Поранено ще 15 осіб, зокрема поліцейський.

Один терорист був ліквідований правоохоронцями, ще четверо затримані, інших розшукують.

Антитерористична операція у місті триває.

Влада країни просять жителів не залишати свої будинки. Школи у Відні 3 листопада закриті.