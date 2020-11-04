Вибори у США: як триває підрахунок голосів у Мічигані

Передвиборчий штаб Дональда Трампа звернувся в суд штату Мічиган з вимогою призупинити підрахунок голосів через недостатній доступ спостерігачів до процесу.

Про це йдеться в заяві керівника штабу Білла Степіна.

Він зазначив, що боротьба за голоси в штаті, підрахунок в якому ще триває, залишається дуже напруженою.

– Штабу президента Трампа не забезпечили достатній доступ до місць підрахунку голосів, щоб спостерігати за відкриттям виборчих урн і процесом підрахунку, як це гарантовано законом штату, – йдеться в повідомленні.

Крім того, передвиборчий штаб 45-го президента США вимагає перегляду результатів підрахунку вже зарахованих бюлетенів.

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Кількість електоральної підтримки не вирішує результат виборів: у 2016 році Трамп набрав менше голосів, ніж Клінтон, але виграв вибори.

Все вирішує голосування виборників: на попередніх виборах Трамп отримав 304 голоси, а Гілларі 227.

Колегія виборників голосуватиме 14 грудня 2020 року, а у січні їхні голоси підрахує Конгрес.

Урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. ЇЇ проводять публічно на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні.