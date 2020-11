Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку загрожують персональні санкції від Європейського Союзу.

За інформацією ЗМІ, у ЄС вже узгодили низку обмежень проти нього.

Згідно з ними, Лукашенку загрожує заморожування активів. Крім того, йому можуть не видавати візи для відвідування країн ЄС.

Ці обмеження також торкнуться ще 14 білоруських чиновників. Рішення представників ЄС опублікують 6 листопада в офіційному віснику.

EU ambassadors just gave green light to impose asset freezes and visa bans on #Lukashenko + 14 other Belarusians. Will be published in the EU official journal on Fri. #Belarus

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2020