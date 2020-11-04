Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку загрожують персональні санкції від Європейського Союзу.

За інформацією ЗМІ, у ЄС вже узгодили низку обмежень проти нього.

Згідно з ними, Лукашенку загрожує заморожування активів. Крім того, йому можуть не видавати візи для відвідування країн ЄС.

Читайте: Від страйку до воєнного стану: до чого призведе ситуація у Білорусі

Ці обмеження також торкнуться ще 14 білоруських чиновників. Рішення представників ЄС опублікують 6 листопада в офіційному віснику.

EU ambassadors just gave green light to impose asset freezes and visa bans on #Lukashenko + 14 other Belarusians. Will be published in the EU official journal on Fri. #Belarus — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2020

Протести у Білорусі

9 серпня громадяни Білорусі обирали нового президента країни. На виборах, згідно з даними ЦВК, переміг Олександр Лукашенко.

Люди були проти такого рішенням і вийшли на вулиці з протестами, проте їх розганяли і били представники ОМОН. Лукашенко відмовився піти з поста, замість цього він провів таємну інавгурацію.

Лідери демократичних країн відреагували на такі дії критикою і погрожували запровадити санкції проти Лукашенка.

Джерело: Rikard Jozwiak