Американські канали перервали виступ Трампа через недостовірні факти

Американські телеканали MSNBC, ABC, CBS, CNBC і NBC перервали виступ чинного президента Дональда Трампа після того, як він знов заявив про те, що демократи “намагаються вкрасти його перемогу” та фальсифікують вибори.

Ведучий у MSNBC Брайан Уїльямс заявив, що “їм не відомо про жодні незаконні голосування та невідомо про перемогу Трампа”. У CNBC ведучий пояснив, що промову перервали, бо те, що говорить президент не відповідає дійсності.

WATCH: “OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States,” Brian Williams says on @MSNBC moments into the president’s statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr

— MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020