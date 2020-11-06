Американські канали перервали виступ Трампа через недостовірні факти

Американські телеканали MSNBC, ABC, CBS, CNBC і NBC перервали виступ чинного президента Дональда Трампа після того, як він знов заявив про те, що демократи “намагаються вкрасти його перемогу” та фальсифікують вибори.

Ведучий у MSNBC Брайан Уїльямс заявив, що “їм не відомо про жодні незаконні голосування та невідомо про перемогу Трампа”. У CNBC ведучий пояснив, що промову перервали, бо те, що говорить президент не відповідає дійсності.

WATCH: “OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States,” Brian Williams says on @MSNBC moments into the president’s statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr — MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020

Телеканали USA Today, CNN та FoxNews промову не переривали.

Згодом Трамп опублікував частини зі свого виступу у Twitter, але соцмережа позначила їх як сумнівні дописи.

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– Якщо порахувати законні голоси — я легко перемагаю. Якщо порахувати незаконні голоси вони (демократи, — Ред.) намагаються вкрасти голоси, — заявив Трамп.

Хоча підрахунок досі триває, вочевидь, “незаконними голосами” Трамп називає голоси, які надсилали поштою. Саме через них затягується визначення нового президента США.

Система виборів у США

Президентські вибори в США проходять за двоступеневою системою: після всенародного голосування відбувається голосування Колегії виборників від кожного з 50 штатів і округу Колумбія, які віддають свої голоси відповідно до того, як проголосувала більшість виборців в їхньому штаті.

Кількість виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у конгресі.