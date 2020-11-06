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Факти / Світ

У США звільнили громадянку РФ, звинувачену у викраденні власної доньки

У США звільнили громадянку РФ Богдану Осипову, яку раніше засудили за звинуваченням у викраденні власної дитини.

Жінка перебувала у шлюбі з американцем Браяном Моблі. У 2014 році, будучи вагітною, вона забрала першу спільну доньку і покинула країну. У 2017-му вона повернулася для того, щоб змінити умови отримання аліментів, але була затримана.

У 2019 році Федеральний окружний суд Канзасу засудив її до семи років в’язниці за викрадення дитини та вимагання. Однак пізніше останнє звинувачення скасували, а максимальне покарання за викрадення вона відбула.

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Крім того, росіянці дозволили брати участь у подальших судових слуханнях через відеозв’язок.

Ця справа загострила відносини між РФ і США.

Справа проти українки

У 2019 році у США засудили українку за порноролики з дворічною донькою.

Вона отримала вирок суду – 20 років позбавлення волі.

Детальніше про справу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Deutsche Welle

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