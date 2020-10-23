Судан та Ізраїль почали мирні перемовини

Судан почав мирні перемовини з Ізраїлем та став п’ятою арабською країною, яка пішла на зближення.

– Ми вже почали перемовини, щоб завершити ворогування з Ізраїлем, — зазначив речник Суверенної ради Судан.

عاجل | المتحدث الرسمي لمجلس السيادة بالسودان محمد الفكي لـ”العين الاخبارية”: بدأنا بالفعل محادثات لوقف العداء مع اسرائيل — العين الإخبارية – عاجل (@AlainBRK) October 23, 2020

Читайте: Трамп бере участь в переговорах щодо Нагірного Карабаху

Про нормалізацію відносин між Ізраїлем та Судом також заявив президент США Дональд Трамп. Він назвав це ще одним важливим кроком до миру на Ближньому Сході.

23 жовтня Трамп звернувся до Конгресу з проханням прибрати Судан із списку країн-спонсорів тероризму.

Залагодження конфлікту на Близькому Сході

9 вересня президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру за сприяння у налагодженні стосунків між Ізраїлем і Об’єднаними Арабськими Еміратами.

З такою ініціативою виступив голова парламентської асамблеї НАТО Крістіан Тайбрінг-Джедде.

За його словами, за час своєї каденції Трамп зробив значно більше, аніж попередні лауреати премії.