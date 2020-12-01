Влада Вісконсина офіційно оголосила Джо Байдена переможцем президентських виборів на голосуванні в штаті після часткового перерахунку бюлетенів.

Про це повідомив губернатор штату Тоні Еверс після закінчення перерахунку голосів, який ініціював передвиборчий штаб Дональда Трампа.

– Сьогодні я виконав свій обов’язок щодо засвідчення результатів виборів 3 листопада, як того вимагає закон штату і федеральний закон, я підписав Свідоцтво про встановлення списку виборців для новообраного президента Джо Байдена і обраного віце-президента Камали Гарріс, – написав губернатор у соціальних мережах.

Today I carried out my duty to certify the November 3rd election, and as required by state and federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris. — Governor Tony Evers (@GovEvers) November 30, 2020

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Згідно з офіційними даними, Джо Байден переміг у Вісконсині з перевагою 20,6 тис. голосів.

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що подасть 1 грудня позов до суду, аби оскаржити результати виборів у штаті. У штабі Байдена заявили, що під час підрахунку голосів шахрайства не було, а Байден рішуче переміг у Вісконсині.

Офіційно про перемогу Байдена оголосили Аризона, Пенсильванія, Мічиган, Невада та Джорджія.

Трамп передає владу в США

24 листопада Дональд Трамп повідомив про готовність передати владу у США Джо Байдену. Він доручив відповідним органам розпочати процес, однак підкреслив, що все одно буде судитися.

Демократ Джо Байден став рекордсменом серед кандидатів у президенти США. Йому першому вдалося отримати понад 80 млн голосів.

Джерело: AP, Governor Tony Evers