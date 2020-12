Влада Вісконсина офіційно оголосила Джо Байдена переможцем президентських виборів на голосуванні в штаті після часткового перерахунку бюлетенів.

Про це повідомив губернатор штату Тоні Еверс після закінчення перерахунку голосів, який ініціював передвиборчий штаб Дональда Трампа.

Today I carried out my duty to certify the November 3rd election, and as required by state and federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris.

— Governor Tony Evers (@GovEvers) November 30, 2020