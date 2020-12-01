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Факти / Світ
Ольга Тетеріна |

Влада штату Вісконсин офіційно затвердила перемогу Байдена

Влада Вісконсина офіційно оголосила Джо Байдена переможцем президентських виборів на голосуванні в штаті після часткового перерахунку бюлетенів.

Про це повідомив губернатор штату Тоні Еверс після закінчення перерахунку голосів, який ініціював передвиборчий штаб Дональда Трампа.

– Сьогодні я виконав свій обов’язок щодо засвідчення результатів виборів 3 листопада, як того вимагає закон штату і федеральний закон, я підписав Свідоцтво про встановлення списку виборців для новообраного президента Джо Байдена і обраного віце-президента Камали Гарріс, – написав губернатор у соціальних мережах.

Читайте: Результати виборів у США: Байден перемагає Трампа (ОНЛАЙН)

Згідно з офіційними даними, Джо Байден переміг у Вісконсині з перевагою  20,6 тис. голосів.

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що подасть 1 грудня позов до суду, аби оскаржити результати виборів у штаті. У штабі Байдена заявили, що під час підрахунку голосів шахрайства не було, а Байден рішуче переміг у Вісконсині.

Офіційно про перемогу Байдена оголосили Аризона, Пенсильванія, Мічиган, Невада та Джорджія.

Трамп передає владу в США

24 листопада Дональд Трамп повідомив про готовність передати владу у США Джо Байдену. Він доручив відповідним органам розпочати процес, однак підкреслив, що все одно буде судитися.

Демократ Джо Байден став рекордсменом серед кандидатів у президенти США. Йому першому вдалося отримати понад 80 млн голосів.

Джерело: AP, Governor Tony Evers

Фото: Dreamstime

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