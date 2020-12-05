ЄС може скликати міжнародний трибунал для Лукашенка та його соратників

Європейський Союз може провести міжнародний трибунал щодо усіх причетних до насильствах у Білорусі, зокрема Олександра Лукашенка.

Про це в одному з інтерв’ю заявив спецпредставник ЄС з прав людини Еймон Гілмор.

За його словами, потрібно використовувати усі можливі методи, аби зупинити насильство, побиття та ув’язнення учасників протестів у Білорусі.

– Проведення трибуналу – це цілком можливо, але не варто забувати про те, що він діятиме як додатковий механізм.

Еймон Гілмор наголосив: окрім допомоги білорусам з боку ЄС, громадян також має захищати опозиція, зокрема й у правовому аспекті.

– Зараз головне завдання — це зупинити репресії проти мирних протестувальників та зібрати докази вини тих, хто катував людей, — підсумував спецпредставник ЄС.

Протести у Білорусі

Масштабні протести у Білорусі стали реакцією на сфальсифіковані вибори президента, за підсумками яких перемогу нібито здобув Олександр Лукашенко.

Головною вимогою демонстрацій є проведення перевиборів та звільнення усіх політв’язнів, серед яких опинилося чимало представників білоруської опозиції.

З початку протестів у Білорусі відомо про щонайменше чотирьох загиблих. Щоразу силовики з особливою жорстокістю розганяли мирні акції, використовуючи сльозогінний газ, водомети, світлошумові гранати, гумові кулі та кийки.

Незважаючи на настрої суспільства, 23 вересня пройшла таємна інавгурація Олександра Лукашенка. Більшість країн світу не визнали політика чинним президентом.

Згідно з конституцією Білорусі, президентський термін Лукашенка закінчився ще 5 листопада.