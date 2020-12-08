Байден вперше призначить главою Пентагону афроамериканця – ЗМІ

Джо Байден, який оголосив про свою перемогу на виборах президента США, призначить генерала у відставці Ллойда Остіна міністром оборони.

Прийдешнє висунення Остіна було підтверджено чотирма людьми, які знали про вибір Джо Байдена, пишуть американські ЗМІ.

У разі затвердження Сенатом Остін стане першим чорношкірим керівником Пентагону.

Джерела повідомляють, що серед претендентів була колишній високопоставлений чиновник Пентагону і прихильник Байдена Мішель Флурнуа, яка б стала першою жінкою на посаді міністра оборони США.

Остін зіткнеться з протидією

67-річний Остін, як кадровий військовий офіцер, швидше за все, зіткнеться з протидією з боку деяких членів Конгресу і оборонного істеблішменту, які вірять у необхідність проведення чіткої межі між цивільним і військовим керівництвом Пентагону, вважають американські журналісти.

Хоча багато хто з попередніх міністрів оборони деякий час служили в армії, тільки двоє – Джордж Маршалл і Джеймс Меттіс – були кадровими офіцерами.

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Що відомо про Ллойда Остіна

Остін закінчив Військову академію США у Вест-Пойнті в 1975 році та прослужив 41 рік у військовій формі.

Байден знав Остіна принаймні з тих пір, як генерал очолював війська США і коаліції в Іраку, коли Байден був віце-президентом.

Остін був командувачем багатонаціонального корпусу в Іраку в Багдаді у 2008 році, коли президентом було обрано Барака Обаму, і повернувся, щоб очолити війська США з 2010 до 2011 року.

У 2013 році Остін став першим афроамериканцем, який очолив Центральне командування США.

Остіна, який пішов з армії в 2016 році, називають “тихим” генералом, адже він вважав за краще не говорити публічно про військові операції.

Джерело: TIME

Фото: wiki