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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Трамп планує продовжувати оскаржувати результати виборів президента США

Президент США Дональд Трамп планує продовжувати оскаржувати перемогу опонента, представника Демократичної партії Джо Байдена на виборах, які пройшли 3 листопада.

Республіканець продовжує боротьбу після того, як Верховний суд відхилив спробу визнати результати голосування у Пенсільванії недійсними.

Трамп планує втрутитися у новий позов, поданий до Верховного суду генпрокурором штату Техас, суть якого – скасувати перемогу Байдена у Джорджії, Вісконсині, Мічигані і Пенсільванії.

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Команда Трампа продовжує наполягати на тому, що на виборах президента США фіксувалися масові фальсифікації.

Вибори президента США

3 листопада в США відбулися вибори президента країни. У перегонах брали участь представник Демократичної партії Джо Байден і республіканець Дональд Трамп.

Згідно з результатами, перемогу здобув Джо Байден, проте Трамп відмовляється визнавати це.

Детальніше про вибори у США 2020 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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