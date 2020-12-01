Трамп вдруге оскаржує перемогу Байдена у Вісконсині

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжує спроби вплинути на результати президентських виборів. Він вдруге подав до суду через результати голосування у штаті Вісконсин.

Трамп просить суд скасувати понад 221 тисячу голосів у двох округах штату Вісконсин, які були віддані його конкуренту – демократу Джо Байдену.

У Вісконсині демократ випередив республіканця на понад 20 тис. голосів.

Документи до суду були подані на наступний день після того, як губернатор та голова Виборчої комісії Вісконсину оголосили про перемогу Байдена, віддавши йому 10 голосів виборників.

Крім того, Трамп попросив Верховний суд штату Вісконсин взятися за справу безпосередньо, а не розглядати її в суді нижчої інстанції.

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Вибори в США

3 листопада у США пройшли президентські вибори. Підрахунок голосів у всіх штатах вже закінчився. За підсумками голосування перемогу на президентських виборах здобув демократ Джо Байден.

Прогнозується, що Джо Байден переможе Дональда Трампа з рахунком 306 проти 232 в колегії вибірників США, яка визначає, хто стане президентом – це набагато більше 270 голосів, які йому потрібні для перемоги. Дональд Трамп відмовився визнати вибори в США, висунувши необґрунтовані заяви про масові фальсифікації.

Джерело: Associated Press