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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Трамп запланував проведення мітингу в день інавгурації Байдена – ЗМІ

Чинний президент США Дональд Трамп у день інавгурації Джо Байдена 20 січня вирушить на масштабний мітинг до Флориди.

Він може покинути Білий дім з Південної галявини на вертольоті, щоб уникнути спілкування з новим президентом і не бути присутнім на церемонії інавгурації, зокрема під час того, коли Байден складатиме присягу.

Окрім цього, Трамп у Флориді може оголосити про свій намір балотуватися на виборах в 2024 році.

Читайте: Трамп вдруге оскаржує перемогу Байдена у Вісконсині

13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден – він отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних.

24 листопада Дональд Трамп повідомив про готовність передати владу у США Джо Байдену. Він доручив відповідним органам розпочати процес, однак підкреслив, що все одно буде судитися.

Джерело: Axios

Фото: Dreamstime

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