Перше видання Гаррі Поттера продали на аукціоні за 1,8 млн грн

Британський аукціонний дім Hansons Auctioneers продав чотири примірники першого видання книги Гаррі Поттер і філософський камінь. Один з них випадково знайшли під час прибирання — тепер її колишні власники розбагатіли на 1,8 млн грн.

28-річна жителька англійського міста Блекпул Шарлотта Рамзі випадково знайшла книгу під час прибирання — мати дівчини розбирала старі речі, які планувала розпродати.

Представники аукціонного дому підтвердили, що це — саме примірник першого видання Гаррі Поттера, і запропонували продати його на аукціоні.

Тепер Шарлотта планує вкласти частину грошей у своє прийдешнє весілля, а частину — віддати матері, щоб та придбала собі новий будинок.

The wizard, books expert Jim Spencer, has done it again. Two Harry Potter hardback first editions sold for £50k & £68k today. Plus several more rare Potter books made £50k.

Jim’s dedication knows no bounds & we’re delighted for all. @HansonsAuctions @Mr_Mulliner pic.twitter.com/3DjtxVo8JE

— Hansons (@HansonsUK) December 11, 2020