PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Софія Телішевська |

Перше видання Гаррі Поттера продали на аукціоні за 1,8 млн грн

Британський аукціонний дім Hansons Auctioneers продав чотири примірники першого видання книги Гаррі Поттер і філософський камінь. Один з них випадково знайшли під час прибирання — тепер її колишні власники розбагатіли на 1,8 млн грн.

28-річна жителька англійського міста Блекпул Шарлотта Рамзі випадково знайшла книгу під час прибирання — мати дівчини розбирала старі речі, які планувала розпродати.

Представники аукціонного дому підтвердили, що це — саме примірник першого видання Гаррі Поттера, і запропонували продати його на аукціоні.

Тепер Шарлотта планує вкласти частину грошей у своє прийдешнє весілля, а частину — віддати матері, щоб та придбала собі новий будинок.

Читайте: Warner Bros Games випустить гру за всесвітом Гаррі Поттера

Руперт Грінт став батьком

На початку травня у зірки фільму Гаррі Поттер Руперта Грінта народилася донька. Її назвали Венсдей, що у перекладі з англійської означає середа.

З матір’ю дитини, акторкою Джорджиєю Грум, вони разом уже дев’ять років.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору