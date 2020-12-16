В Австрії з 19 грудня посилюють обмеження на в’їзд в країну. Вони стосуватимуться тих країн, де зафіксований високий рівень поширення коронавірусу.

Тепер під час в’їзду в країну необхідно пройти обов’язковий 10-денний карантин, навіть якщо у людини негативний тест на коронавірус.

Щоб така обсервація закінчилася достроково, потрібно пройти тест за власний кошт, але не раніше ніж через п’ять днів після початку самоізоляції.

Ті, хто прибуватимуть до Австрії після 19 грудня, підписуватимуть відповідний формуляр про карантин, який рекомендується завчасно роздрукувати та заповнити.

Такі обмеження діятимуть і для України, зокрема.

Посилення карантину не стосується громадян, які прибуватимуть з 10 країн: Австралія, Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Уругвай та Ватикан.

Карантин в Австрії

Із 7 грудня в Австрії послабили карантин, але ресторани та готелі будуть зачинені до 7 січня. З 24 грудня у країні почнуть працювати підйомники. Мандрівники мають проходити 10-денний карантин.

На Новий рік дозволять збиратися компаніям до десяти осіб, також працюватимуть роздрібні магазини і підприємства сфери послуг: перукарні та салони краси.

Джерело: МОЗ Австрії