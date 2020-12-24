У медичного працівника з Нью-Йорка сталася значна алергічна реакція після введення вакцини Pfizer проти Covid-19. Медику надали допомогу, його стан стабільний.

Згідно з даними Центру з контролю і профілактики захворювань (СDC) на 19 грудня, шестеро із 272 тис. вакцинованих Pfizer перенесли анафілаксію. Таким чином, випадок із медиком із Нью-Йорка є сьомим.

– Вакцини мають побічні ефекти, і, як відомо, трапляються алергічні реакції, хоча й рідко. Виробники вакцини Pfizer після клінічних випробувань повідомляли про рідкісні несприятливі наслідки, – зазначили в Міністерстві охорони здоров’я та психічної гігієни Нью-Йорка.

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Вакцина Moderna не була включена до даних СDC, оскільки її вперше ввели 22 грудня. Повідомлень про алергічні реакції не надходило.

Загалом вакциною Pfizer або Moderna щеплено вже понад 1 млн людей у світі, зокрема у Великій Британії, США та Канаді.

Алергія на Pfizer у Великій Британії

У грудні в двох співробітників Національної служби охорони здоров’я виникла алергічна реакція на вакцину Pfizer і BioNTech. У них з’явилася анафілактична реакція у вигляді шкірного висипу, падіння артеріального тиску та задишки.

В обох чоловіків – серйозна алергія: вони носять із собою автоін’єктори з адреналіном. Нині співробітники пройшли курс лікування та почуваються добре.

Після цих випадків Національна служба охорони здоров’я Великої Британії заявила, що з 9 грудня у всіх пацієнтів, яким призначена вакцина Pfizer/BioNTech, запитуватимуть, чи є у них алергічні реакції.

Джерело: Newsweek