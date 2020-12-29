Комендантська година на новорічні вихідні – з 30 грудня до 4 січня і з 8 до 10 січня з 22.00 до 5.00. Уряд Латвії вирішив посилити карантин для скорочення поширення Covid-19 під час прийдешніх свят.

Водночас, за словами прем’єр-міністра Крішьяніса Каріньша, дія режиму надзвичайної ситуації продовжено у країні до 7 лютого.

У Латвії за порушення карантинних обмежень для громадян передбачений штраф €2 тис., а для підприємств – €5 тис.

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Країна на початку 2021 року отримає перші дози вакцини від коронавірусу, але сама вакцинація розпочнеться у другому кварталі.

А у Великій Британії, яка першою розпочала вакцинацію, два тижні тому зафіксували нову мутацію Covid-19. Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Delfi