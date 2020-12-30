Внаслідок потужного землетрусу у Хорватії, який стався 29 грудня, загинули семеро людей. Громадян України серед постраждалих немає.

Про це повідомив у Twitter посол України у Хорватії Василь Кирилич.

– За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих внаслідок землетрусу в Петріні, Хорватія, – написав дипломат.

Водночас він назвав номер телефону екстреної допомоги +385 91 605 1010.

За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих внаслідок землетрусу в Петріні, Хорватія. Наш телефон екстреної допомоги +385 91 605 1010.

Будьте обережні! pic.twitter.com/IqVZzLXtGD — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) December 29, 2020

Землетрус магнітудою 6,3 у Хорватії зафіксовано близько опівдня 29 грудня.

Нині відомо про щонайменше сімох жертв руйнівної стихії.

Після основного поштовху зафіксували ще серію дрібніших. Фіксували слабші поштовхи і напередодні.

Посольство України попереджає про можливий повторний землетрус, тому просить громадян стежити за офіційними повідомленнями про розвиток сейсмологічної ситуації.