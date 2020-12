Трамп готується до спростування результатів виборів США – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп зустрівся із групою законодавців-республіканців, щоб спробувати в Конгресі довести, що президентські вибори у США, які пройшли 3 листопада, були сфальсифіковані.

За словами голови адміністрації Білого дому Марка Медоуза, представники Конгресу провели зустріч з Трампом та хочуть спростувати перемогу Байдена на виборах.

Several members of Congress just finished a meeting in the Oval Office with President @realDonaldTrump, preparing to fight back against mounting evidence of voter fraud.

Stay tuned.

— Mark Meadows (@MarkMeadows) December 21, 2020