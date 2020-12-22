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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Трамп готується до спростування результатів виборів США – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп зустрівся із групою законодавців-республіканців, щоб спробувати в Конгресі довести, що президентські вибори у США, які пройшли 3 листопада, були сфальсифіковані.

За словами голови адміністрації Білого дому Марка Медоуза, представники Конгресу провели зустріч з Трампом та хочуть спростувати перемогу Байдена на виборах.

 – Декілька членів Конгресу закінчили зустріч в Овальному кабінеті з президентом Дональдом Трампом, готуючись дати відсіч шахрайству з голосами виборців у зв’язку зі збільшенням доказів щодо цього. Залишайтеся з нами, – написав Марк Медоуз.

За даними іноземних ЗМІ, на зустрічі були присутні близькі прихильники Трампа з Палати представників.

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Конгрес 6 січня 2021 року має затвердити результати голосування колегії вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Як відзначають спостерігачі, спроби Трампа спростувати результати виборів приречені на провал, оскільки більшість у Палаті представників Конгресу належить демократам.

Раніше спроби Трампа оскаржити в судах результати виборів у деяких штатах не мали успіху.

Віртуальна “інавгурація” Трампа

Прихильники чинного президента США республіканця Дональда Трампа, які незгодні з результатами виборів, вирішили організувати йому віртуальну “інавгурацію”.

Захід заплановано на опівдні 20 січня. В цей же час має бути приведений до присяги новообраний президент США Джо Байден.

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