У Великій Британії оголосили про введення в країні третього національного локдауна.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон під час свого звернення.

Таке рішення уряд країни ухвалив через різке зростання інфікованих.

– Новий штам вірусу поширюється зі страхітливою швидкістю. Очевидно, що необхідний третій національний локдаун, – заявив Джонсон.

Локдаун у Британії вводять щонайменше до середини лютого.

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Школярів відправлять на дистанційне навчання. Однак навчальні заклади зможуть відвідувати діти лікарів, соцпрацівників, пожежних, поліцейських, кур’єрів, продавців та інших ключових професій.

Жителям країни дозволяється виходити з дому тільки на прогулянку, в магазин і лікарню.

WATCH LIVE: My update on coronavirus. (4 January 2021) https://t.co/ZL6PeAGWPl — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 4, 2021

Коронавірус у Британії

Станом на 4 січня у Британії Covid-19 виявили у понад 2,7 млн людей. 75 тис. Інфікованих у країні померли від ускладнені, які викликав вірус.

4 січня у Британії зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання за добу – 58 784.

Локдаун у Шотландії

Серед британських земель першою про новий локдаун оголосила Шотландія. Про це стало відомо 4 січня.