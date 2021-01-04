У Великій Британії оголосили про введення в країні третього національного локдауна.
Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон під час свого звернення.
Таке рішення уряд країни ухвалив через різке зростання інфікованих.
– Новий штам вірусу поширюється зі страхітливою швидкістю. Очевидно, що необхідний третій національний локдаун, – заявив Джонсон.
Локдаун у Британії вводять щонайменше до середини лютого.
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Школярів відправлять на дистанційне навчання. Однак навчальні заклади зможуть відвідувати діти лікарів, соцпрацівників, пожежних, поліцейських, кур’єрів, продавців та інших ключових професій.
Жителям країни дозволяється виходити з дому тільки на прогулянку, в магазин і лікарню.
WATCH LIVE: My update on coronavirus. (4 January 2021) https://t.co/ZL6PeAGWPl
— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 4, 2021
Коронавірус у Британії
Станом на 4 січня у Британії Covid-19 виявили у понад 2,7 млн людей. 75 тис. Інфікованих у країні померли від ускладнені, які викликав вірус.
4 січня у Британії зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання за добу – 58 784.
Локдаун у Шотландії
Серед британських земель першою про новий локдаун оголосила Шотландія. Про це стало відомо 4 січня.
Поширення коронавірусу у Шотландії вийшло за рамки контролю влади, тому з 5 січня у країні почне діяти повний локдаун.