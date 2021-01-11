Новообраний президент США висунув претендента на посаду очільника Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Кандидатом виявився Вільям Бернс – колишній посол Сполучених Штатів Америки у Російській Федерації.

Що відомо про Вільяма Бернса та ким він ще працював, з’ясовували Факти ICTV.

Що відомо про Вільяма Бернса

Вільям Джозеф Бернс народився у штаті Північна Кароліна у квітні 1956 року (65 роки). Він володіє російською та арабською мовами, одружений та має двох доньок.

Освіта:

ступінь бакалавра на історичному факультеті;

закінчив магістратуру та докторантуру за спеціальністю міжнародні відносини в Оксфорді;

здобув вчений ступінь доктора юстиції в університеті Сент Ла Саль.

Кар’єра

Вільям Бернс розпочав працювати у дипломатичній сфері у віці 26 років. У 1998 його призначили послом Сполучених Штатів Америки у Йорданії, він обіймав цю посаду до 2001 року.

з 2001 по 2005 рік працював помічником державного секретаря (справи Близького Сходу).

у 2005 році його призначили дипломатичним представником США у Російській Федерації.

2008 – 2011 рр. – помічник державного секретаря;

у 2009 році кілька днів виконував обов’язки держсекретаря;

з 2011 року – замісником держсекретаря;

у 2015 році став президентом благодійного фонду Карнеґі.

Напередодні стало відомо, що Джозеф Байден подав кандидатуру Бернса на посаду очільника ЦРУ. Новообраний президент вважає, що у Вільяма Бернса достатньо досвіду та знань для такої роботи.