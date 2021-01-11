Напад на Конгрес США: відкрили 25 справ про внутрішній тероризм

Після заворушень у Конгресі США влада порушила щонайменше 25 справ про випадки внутрішнього тероризму.

Про це заявив конгресмен-демократ Джейсон Кроу, який обговорив це питання з міністром армії країни Райаном Маккарті.

За його даними, під час заворушень також виявили довгоствольну вогнепальну зброю, вибухові пристрої, коктейлі Молотова і пластикові наручники, що дозволяє припустити, що більшого лиха вдалося запобігти.

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Однак Кроу висловив стурбованість, що в безладах брали участь чинні військові та військовослужбовці в резерві.

За даними видання Associated Press, більшу частину затриманих у зв’язку з заворушеннями в будівлі Капітолію складають давні прихильники президента США Дональда Трампа.

Таких висновків дійшли журналісти агентства, вивчивши соцмережі і іншу інформацію, що стосується 120 затриманих.

Багато хто з них поширювали в соцмережах після виборів в листопаді інформацію про те, що вони пройшли з порушеннями.

Масовий мітинг у Вашингтоні, який почався після виступу Дональда Трампа, перетворився у штурм Капітолію, пройшов 6 січня.

Саме того дня Конгрес повинен був затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах в США.

Під час штурму Капітолію постраждали десятки людей, п’ятеро людей загинули. Скориставшись ситуацією, демократи запропонували заздалегідь усунути Трампа з посади.