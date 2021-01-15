У Німеччині вирішили боротися з порушниками карантину за допомогою радикальних заходів – їх будуть ізолювати від інших людей.
У німецькому місті Дрездені хочуть створити установу, де примусово розміщуватимуть громадян, які повторно порушують обмежувальні заходи.
Для цього хочуть переобладнати центр прийому біженців, який побудували у 2017 році.
Стежитимуть за такими людьми працівники місцевої поліції.
Однак поки місцеві ЗМІ не інформують, скільки часу порушники вимушені будуть провести в установі, якими будуть умови перебування і чи можуть громадяни покинути її раніше, заплативши штраф.
Карантин у світі
Після появи коронавірусу в країнах світу розпочали запроваджувати різні карантинні заходи, мета яких – обмежити контакти між людьми і зупинити поширення вірусу.
Найпоширеніші вимоги – дотримання соціальної дистанції та маскового режиму. Однак є й інші заходи, які кожна держава запроваджує на свій розсуд.
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Джерело: Bild