У Німеччині вирішили боротися з порушниками карантину за допомогою радикальних заходів – їх будуть ізолювати від інших людей.

У німецькому місті Дрездені хочуть створити установу, де примусово розміщуватимуть громадян, які повторно порушують обмежувальні заходи.

Для цього хочуть переобладнати центр прийому біженців, який побудували у 2017 році.

Стежитимуть за такими людьми працівники місцевої поліції.

Однак поки місцеві ЗМІ не інформують, скільки часу порушники вимушені будуть провести в установі, якими будуть умови перебування і чи можуть громадяни покинути її раніше, заплативши штраф.

Карантин у світі

Після появи коронавірусу в країнах світу розпочали запроваджувати різні карантинні заходи, мета яких – обмежити контакти між людьми і зупинити поширення вірусу.

Найпоширеніші вимоги – дотримання соціальної дистанції та маскового режиму. Однак є й інші заходи, які кожна держава запроваджує на свій розсуд.

Детальніше про карантин в Україні та світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Bild