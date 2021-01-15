В Германии решили бороться с нарушителями карантина с помощью радикальных мер — их будут изолировать от других людей.

В немецком городе Дрездене хотят создать учреждение, где принудительно будут размещать граждан, которые повторно нарушают ограничительные меры.

Для этого хотят переоборудовать центр приема беженцев, который построили в 2017 году.

Наблюдение за такими людьми будет проводить полиция.

Однако пока местные СМИ не информируют, сколько времени нарушители вынуждены будут провести в учреждении, каковыми будут условия пребывания и могут ли граждане покинуть его раньше, заплатив штраф.

Карантин в мире

После появления коронавируса в странах мира начали вводить различные карантинные меры, цель которых — ограничить контакты между людьми и остановить распространение вируса.

Самые распространенные требования — соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Однако есть и другие меры, которые каждое государство вводит по своему усмотрению.

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Источник: Bild