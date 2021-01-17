Російський опозиціонер Олексій Навальний прилетів в Москву в аеропорт Шереметьєво.

Його затримали під час проходження паспортного контролю. Подальшу міру запобіжного заходу визначить суд, до його рішення, Олексій перебуватиме під вартою.

Перед цим Навальний виступив з невеликою промовою в аеропорту. Він сказав, що всі справи щодо нього сфабриковані, і він нічого не боїться.

Далі політик пішов на прикордонний контроль. За словами адвоката Навального Кіри Ярмиш, опозиціонера забрали співробітники поліції на кордоні без пояснення причин.

17 січня російський опозиціонер Олексій Навальний вилетів з Берліна до Москви разом з дружиною Юлією. Політик мав прилетіти в аеропорт Внуково близько 18.20 за київським часом, однак змінив напрям до аеропорту Шереметьєво.

Про свої наміри повернутися в Росію Навальний оголосив 13 січня. Того ж дня в РФ його оголосили у розшук.