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Факти / Світ / Росія
Анастасія Дячкіна |

Навального затримали на паспортному контролі

Російський опозиціонер Олексій Навальний прилетів в Москву в аеропорт Шереметьєво.

Його затримали під час проходження паспортного контролю. Подальшу міру запобіжного заходу визначить суд, до його рішення, Олексій перебуватиме під вартою.

Перед цим Навальний виступив з невеликою промовою в аеропорту. Він сказав, що всі справи щодо нього сфабриковані, і він нічого не боїться.

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Далі політик пішов на прикордонний контроль. За словами адвоката Навального Кіри Ярмиш, опозиціонера забрали співробітники поліції на кордоні без пояснення причин.

17 січня російський опозиціонер Олексій Навальний вилетів з Берліна до Москви разом з дружиною Юлією. Політик мав прилетіти в аеропорт Внуково близько 18.20 за київським часом, однак змінив напрям до аеропорту Шереметьєво.

Про свої наміри повернутися в Росію Навальний оголосив 13 січня. Того ж дня в РФ його оголосили у розшук.

Фото: Dreamstime

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