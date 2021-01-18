В останній день президентства: Трамп планує помилувати 100 осіб

Глава Білого дому Дональд Трамп готується оголосити про помилування близько 100 людей у свій останній повний робочий день, 19 січня.

Про це пише CNN з посиланням на три своїх джерела, два з яких повідомили, що в неділю в Білому домі відбулося засідання. Тоді і був узгоджений список помилуваних.

Однак штурм Капітолію 6 січня ускладнив бажання Трампа помилувати себе, своїх дітей та особистого адвоката Руді Джуліані.

Один з чиновників Білого дому розповів, що документи для помилування ще не складені.

Однак такі гучні імена як Джуліан Ассанж поки у списку не значаться. Також під питання залишається колишній радник Трампа Стів Беннон.

Протести у США

3 листопада 2020 року у США відбулися вибори президента, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден. Його опонент Дональд Трамп не визнав їх.

6 січня 2021 року його прихильники влаштували протести. Акції закінчилися штурмом Капітолія та кровопролиттям. Через це Трампу загрожує імпічмент, а його акаунти у соцмережах заблокували.

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